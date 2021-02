Professore indagato per istigazione al suicidio: “Vali meno di un bambino” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Deriso, schernito, umiliato. Sarebbe questo l’inferno che un 17enne è stato costretto a subire per lungo tempo, prima di decidere di compiere quel gesto estremo che nell’estate del 2019 lo ha strappato via per sempre all’affetto di amici e famigliari. “Vali meno di un bambino, il compito che hai sbagliato sarebbe stato una passeggiata anche per uno studente di seconda elementare”. Queste sono alcune delle offese che il Professore di Matematica di un liceo dell’Eur rivolgeva al ragazzino. L’uomo è ora indagato per maltrattamenti ed istigazioni al suicidio Come riporta La Repubblica, il docente avrebbe umiliato il giovane davanti a tutta la classe, ripetutamente. Ora, nelle indagini, è comparsa sul registro elettronico una nota messa nero su bianco, uno scritto cancellato dopo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Deriso, schernito, umiliato. Sarebbe questo l’inferno che un 17enne è stato costretto a subire per lungo tempo, prima di decidere di compiere quel gesto estremo che nell’estate del 2019 lo ha strappato via per sempre all’affetto di amici e famigliari. “di un, il compito che hai sbagliato sarebbe stato una passeggiata anche per uno studente di seconda elementare”. Queste sono alcune delle offese che ildi Matematica di un liceo dell’Eur rivolgeva al ragazzino. L’uomo è oraper maltrattamenti ed istigazioni alCome riporta La Repubblica, il docente avrebbe umiliato il giovane davanti a tutta la classe, ripetutamente. Ora, nelle indagini, è comparsa sul registro elettronico una nota messa nero su bianco, uno scritto cancellato dopo ...

