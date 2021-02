Pirlo: “La Roma gioca bene sia con Dzeko che con Mayoral, contro di loro non bisogna sbagliare” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andrea Pirlo ha parlato così in vista di Juventus-Roma, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium di Torino: “Sarà una partita contro una squadra che seconde me gioca uno dei migliori calcio in Italia. Hanno giocatori di grande gamba e dovremo essere attenti alle ripartire e fare le preventive. Bisognerà sbagliare poco“. Cosa cambia con Dzeko in campo?“Niente, se non gioca Dzeko gioca Mayoral. Che sta facendo benissimo, Dzeko è un grande giocatore ma la Roma gioca bene con entrambi”. Foto: sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andreaha parlato così in vista di Juventus-, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium di Torino: “Sarà una partitauna squadra che seconde meuno dei migliori calcio in Italia. Hannotori di grande gamba e dovremo essere attenti alle ripartire e fare le preventive. Bisogneràpoco“. Cosa cambia conin campo?“Niente, se non. Che sta facendo benissimo,è un grandetore ma lacon entrambi”. Foto: sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Rispetto alla gara di Roma sono cambiate tante cose, in meglio. Adesso io e il mio staff conosc… - CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Duecento milioni per salvare l'#Inter ?? Evoluzione #Pirlo: è un'altra #Juve ??… - TUTTOJUVE_COM : Guardalà: 'Questa Roma può mettere in difficoltà la Juventus. Chiellini fondamentale per Pirlo' - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #calcio #quote Scommesse Serie A: Juventus-Roma, il sorpasso di Pirlo a 1,78 s… - yacco500 : RT @SkySport: Juventus-Roma, Pirlo: 'Dybala e Ramsey out. Ko di San Siro ci ha fatto bene' -