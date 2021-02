Perché i patrioti della destra non possono tirarsi indietro. Scrive Malgieri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ventisette anni fa la grande svolta. Nasceva la destra di governo. Dopo il lungo inverno durato dal 1948, finiva la conventio ad excludendum e andava in macerie il cosiddetto “arco costituzionale” con l’ingresso del Msi/An nel primo esecutivo dal quale erano esclusi cattocomunisti, laicisti e sinistre assortite. Il centrodestra, vinte le elezioni, per vent’anni, con alti e bassi, sarebbe stato protagonista, al di là dei risultati sui quali ogni valutazione è ovviamente ammessa, della vita politica italiana, mostrando, incontestabilmente, soprattutto da parte della componente della destra nazionale, uno spiccato sentimento del bene comune nell’applicarsi alla gestione della cosa pubblica, mostrando peraltro una evidente tendenza riformista soprattutto in riferimento ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ventisette anni fa la grande svolta. Nasceva ladi governo. Dopo il lungo inverno durato dal 1948, finiva la conventio ad excludendum e andava in macerie il cosiddetto “arco costituzionale” con l’ingresso del Msi/An nel primo esecutivo dal quale erano esclusi cattocomunisti, laicisti e sinistre assortite. Il centro, vinte le elezioni, per vent’anni, con alti e bassi, sarebbe stato protagonista, al di là dei risultati sui quali ogni valutazione è ovviamente ammessa,vita politica italiana, mostrando, incontestabilmente, soprattutto da partecomponentenazionale, uno spiccato sentimento del bene comune nell’applicarsi alla gestionecosa pubblica, mostrando peraltro una evidente tendenza riformista soprattutto in riferimento ...

francang1950 : RT @robulga: @GuidoCrosetto Sta dicendo una cosa vera. Per questo non si spiega perché F.lli d'Italia non lo sostenga ovviamente fino alle… - Inoguci : @lorepregliasco Anche perché finalmente smaschera la finta divisione fra destra e sinistra, evidenziando la vera di… - robulga : @GuidoCrosetto Sta dicendo una cosa vera. Per questo non si spiega perché F.lli d'Italia non lo sostenga ovviamente… - robulga : Ma perché Flli d'italia non appoggia il governo Draghi come farebbero veri patrioti? ci salva tutti o nessuno. Sape… - robulga : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non oensa che tanti non vi voteranno mai più perché non vi dimostrate veri patrioti… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché patrioti America contro, il popolo di Trump che non accetta la sconfitta • Le parole e le cose²

I Patrioti, come loro stessi amano definirsi, non accetterebbero di essere considerati fuorilegge, ... "Prendi il comando o muori", scrisse Anton, "perché tanto moriresti comunque. [?] Fuor di metafora: ...

Arriva Draghi, commissariati per manifesta incapacità

Inutile girarci intorno, le cose stanno così e questa è una sconfitta non solo per i 'patrioti' o per i 'sovranisti', non solo per chi alle prime note dell'Inno d'Italia, fossero anche suonate da ...

Governo: Meloni, 'dopo la tempesta tornerà il sole, ma non con Conte, è tempo di patrioti' Affaritaliani.it , come loro stessi amano definirsi, non accetterebbero di essere considerati fuorilegge, ... "Prendi il comando o muori", scrisse Anton, "tanto moriresti comunque. [?] Fuor di metafora: ...Inutile girarci intorno, le cose stanno così e questa è una sconfitta non solo per i '' o per i 'sovranisti', non solo per chi alle prime note dell'Inno d'Italia, fossero anche suonate da ...