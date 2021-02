No ai «brevetti leggeri» | i paesi ricchi chiudono Appello delle ong

(Di sabato 6 febbraio 2021) La riunione informale al Wto per discutere della proposta di India e Sudafrica di sospendere i diritti di proprietà intellettuale sui farmaci si è conclusa senza che il blocco dei contrari – tutta l’Europa insieme a Stati Uniti, Australia, Regno Unito e Brasile – abbia dato il benché minimo segnale di apertura. Anzi, è arrivata, tutti in coro, l’ennesima chiusura ai «» perché «un’apertura avrebbe gravi conseguenze sulla spintaaziende a investire in ricerca e innovazione». Intanto, si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : brevetti leggeri

Il Manifesto

Entrambe le società fanno parte della lista dei soggetti licenziatari deiMPEG - LA quindi ... Nel primo caso si arriverà a produrre file molto, nell'altro i file sono più pesanti in ...... al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e. ... inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, deie del know-how; sono ...Anzi, è arrivata, tutti in coro, l’ennesima chiusura ai «brevetti leggeri» perché «un’apertura avrebbe gravi conseguenze sulla spinta delle aziende a investire in ricerca e innovazione». Intanto, si ...Ecco come potrebbe essere il futuro Samsung Galaxy Z Fold 3 secondo un nuovo brevetto pubblicato dal colosso asiatico.