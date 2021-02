Fognini-Carreno Busta, ATP Cup 2021: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 5 febbraio 2021) Prenderanno il via domani, sabato 6 febbraio, le semifinali di ATP Cup 2021. L’Italia sarà protagonista di una sfida stellare contro la Spagna, detentrice della Coppa Davis. Ad aprire il quadro il match tra Fabio Fognini e Pablo Carreno Busta con inizio fissato a mezzanotte. Una partita decisamente complessa per la nazionale azzurra. Il tennista di Arma di Taggia nei due match giocati nel girone di qualificazione ha perso contro Dennis Novak mentre è riuscito a trionfare contro Benoit Paire. Sulla carta è si tratta di una partita a dir poco complessa per il ligure che non è sembrato, comprensibilmente, al massimo della condizione fisica. Anche guardando i precedenti i dati sono poco incoraggianti visto che Carreno Busta ha vinto tutti le 7 sfide giocate in carriera. Di ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Prenderanno il via domani, sabato 6 febbraio, le semifinali di ATP Cup. L’Italia sarà protagonista di una sfida stellare contro la Spagna, detentrice della Coppa Davis. Ad aprire il quadro il match tra Fabioe Pablocon inizio fissato a mezzanotte. Una partita decisamente complessa per la nazionale azzurra. Il tennista di Arma di Taggia nei due match giocati nel girone di qualificazione ha perso contro Dennis Novak mentre è riuscito a trionfare contro Benoit Paire. Sulla carta è si tratta di una partita a dir poco complessa per il ligure che non è sembrato, comprensibilmente, al massimo della condizione fisica. Anche guardando i precedenti i dati sono poco incoraggianti visto cheha vinto tutti le 7 sfide giocate in carriera. Di ...

