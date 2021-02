Firenze | marocchino positivo al Covid morde un vigilante e lo aggredisce dopo un furto da 435 euro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ancora una storia di aggressione e di violenza. Con un finale inquietante. Un ladro,di 22 anni,al coronavirus ha preso a morsi ils di un negozio. I fatti, raccontati dalla Nazione, sono avvenuti all’Ovs di piazza Dalmazia a. L’immigrato a provato a portare via dal negozio vestiti, magliette e mutande per un valore complessivo di 435,89. Iltenta il colpo all’Ovs L’immigrato si aggirava tra gli scaffali al secondo piano, reparto indumenti. Il suo modo di muoversi ha subito attirato l’attenzione della security. L’uomo, si è reso conto di essere osservato ma ha deciso di tentare il colpo. E così ha iniziato ad arraffare quanto più merce possibile indossandola come se stesse provando capi da acquistare. L’intimo, invece, ha cercato di ...

L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 18 in un esercizio commerciale di, in piazza Dalmazia. Il giovane,, è stato arrestato dalla polizia. Portato in ospedale per il suo stato di ...
Lo straniero ha scatenato il caos all'Ovs di piazza Dalmazia a Firenze. L'uomo è stato trasferito nella sezione Covid del carcere di Sollicciano.
Giovane nordafricano ha cercato così di liberarsi di un addetto alla security. Bloccato e sottoposto a tampone ...