Giuseppe Conte torna a parlare: "I sabotatori da cercare altrove"

Giuseppe Conte torna a parlare. Dopo il suo assordante silenzio, questa mattina ha parlato al centro di Piazza Colonna. Nel giorno in cui Mario Draghi inizierà le consultazioni per la creazione di un nuovo governo, le parole dell'ex premier, rilasciate davanti a Palazzo Chigi, acquistano un significato ed un valore particolari. 

Cosa ha detto Giuseppe Conte

Nella sua dichiarazione, l'ex premier ha detto, sostanzialmente, tre cose. La prima è che non sarà certamente lui a creare ostacoli al nascituro governo Draghi; la seconda riguarda specificamente il tipo di governo che, auspicabilmente, vedrà la luce sotto la guida dell'ex presidente della BCE. Giuseppe Conte auspica, infatti, che nasca un governo politico, non tecnico; la terza è un ...

