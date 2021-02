infoitsalute : Enel, nel 2020 ricavi a 65 mld e Ebitda stabile a 17,9 mld - TV7Benevento : Enel: ebitda ordinario 2020 a 17,9 mld in linea con 2019, pesa covid su ricavi -19,1% a 65 mld... -

Ultime Notizie dalla rete : Enel ebitda

Il Sole 24 ORE

: focus sue debito L'ordinario ammonta a 17,9 miliardi di euro, in linea con il 2019, mentre l'indebitamento finanziario netto a fine 2020 è pari a 45,4 miliardi di euro, in lieve ...Nel dettaglio la stima della SIM milanese è di unordinario pari a 17,9 miliardi di euro per ... In attesa dei dati ufficiali che saranno diffusi oggi da, gli esperti confermano una view ...Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Enel chiude il 2020 con un ebitda ordinario a 17,9 miliardi di euro, invariato rispetto al 2019, ricavi a 65,0 miliardi di euro (80,3 miliardi di euro nel 2019, -19,1%) e un ...Ricavi per 65 miliardi di euro, in diminuzione di 15,3 miliardi di euro (-19,1 per cento) rispetto agli 80,3 miliardi di euro ...