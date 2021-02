Da Renato Guttuso a… Gattuso, l’allenatore: l’errore sul cartello stradale diventa virale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Conoscendo la proverbiale ironia di Rino Gattuso, 43 anni, ci aspettiamo che – all’apprendere la notizia – abbia fatto un gesto scaramantico, perché, si sa, le vie si dedicano a gente illustre, certo, ma morta. A Magnago, un paesino di diecimila anime alle porte di Milano, si è verificato uno strano e un po’ surreale cambio di identità: un cartello stradale in omaggio al pittore Renato Guttuso è diventato per errore Renato … Gattuso, tecnico del Napoli. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso (Instagram) Da Renato Guttuso a Gennaro Gattuso Volendo dedicare una via al celebre pittore neorealista Renato Guttuso, scomparso nel 1987, un addetto del Comune ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 febbraio 2021) Conoscendo la proverbiale ironia di Rino, 43 anni, ci aspettiamo che – all’apprendere la notizia – abbia fatto un gesto scaramantico, perché, si sa, le vie si dedicano a gente illustre, certo, ma morta. A Magnago, un paesino di diecimila anime alle porte di Milano, si è verificato uno strano e un po’ surreale cambio di identità: unin omaggio al pittoreto per errore, tecnico del Napoli. Il tecnico del Napoli Gennaro(Instagram) Daa GennaroVolendo dedicare una via al celebre pittore neorealista, scomparso nel 1987, un addetto del Comune ...

Saschaamazzini4 : RT @artdielle: Ingannati con le reti a strascico, trascinati, emersi a morte. Minuti soffocanti per finire. ... Qui si moltiplicano i pesci… - anthony77631293 : RT @artdielle: Ingannati con le reti a strascico, trascinati, emersi a morte. Minuti soffocanti per finire. ... Qui si moltiplicano i pesci… - lucillalilla : RT @artdielle: Ingannati con le reti a strascico, trascinati, emersi a morte. Minuti soffocanti per finire. ... Qui si moltiplicano i pesci… - artdielle : RT @artdielle: Ingannati con le reti a strascico, trascinati, emersi a morte. Minuti soffocanti per finire. ... Qui si moltiplicano i pesci… - DBking85 : RT @artdielle: Ingannati con le reti a strascico, trascinati, emersi a morte. Minuti soffocanti per finire. ... Qui si moltiplicano i pesci… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Guttuso La Stanza -

Si sente spesso la frase tratta da titolo di un dipinto (anzi di due dipinti uno di Francisco Goya del 1797 e uno di Renato Guttuso del 1980) che 'il sonno della ragione genera mostri'. Ma la ragione di chi? In un certo senso a questo interrogativo cerca di rispondere il giovane regista Stefano Ludovichi, nel suo ...

Cartello sbagliato: via Renato Guttuso diventa... Gattuso

... nel Milanese: la toponomastica stradale doveva essere un tributo al pittore di origini palermitane Renato Guttuso, e invece il cognome è diventato Gattuso, proprio come il campione del Milan e della ...

Renato Guttuso diventa Gattuso: cartello sbagliato Io Donna Renato Gattuso e la logica dell'errore

Sbagli, omissioni e inesattezze seguono criteri e meccanismi propri, non freudiani, e inesorabili. In tv come in letteratura, da "Striscia" a Dostoevskij, fino a Primo Levi e Orwell. Tra indulgenza e ...

Lui è peggio di me, che cos’è il nuovo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello

Lui è peggio di me, citando lo storico film del 1985 con Renato Pozzetto e Adriano Celentano, è il nuovo show in quattro puntate che vede condurre ...

Si sente spesso la frase tratta da titolo di un dipinto (anzi di due dipinti uno di Francisco Goya del 1797 e uno didel 1980) che 'il sonno della ragione genera mostri'. Ma la ragione di chi? In un certo senso a questo interrogativo cerca di rispondere il giovane regista Stefano Ludovichi, nel suo ...... nel Milanese: la toponomastica stradale doveva essere un tributo al pittore di origini palermitane, e invece il cognome è diventato Gattuso, proprio come il campione del Milan e della ...Sbagli, omissioni e inesattezze seguono criteri e meccanismi propri, non freudiani, e inesorabili. In tv come in letteratura, da "Striscia" a Dostoevskij, fino a Primo Levi e Orwell. Tra indulgenza e ...Lui è peggio di me, citando lo storico film del 1985 con Renato Pozzetto e Adriano Celentano, è il nuovo show in quattro puntate che vede condurre ...