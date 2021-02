Asl Rm 5: vaccini over 80, sono 5 i punti prenotabili e attivi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “Si sta facendo un grande lavoro e un grande sforzo organizzativo. Ancora una volta torno a ringraziare chi si sta adoperando senza sosta per essere pronti ed operativi per l’inizio della campagna vaccinale per gli over 80 del nostro grande territorio. Le somministrazioni partiranno l’8 febbraio. Al momento abbiamo oltre 10mila prenotazioni per gli over 80”. Lo afferma il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito. Attualmente i punti Vaccinali prenotabili online attraverso il sistema regionale (http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) sono 5: Tivoli (Palazzo Cianti) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio Palestrina (Palaverde) prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio, Subiaco (Distretto) prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “Si sta facendo un grande lavoro e un grande sforzo organizzativo. Ancora una volta torno a ringraziare chi si sta adoperando senza sosta per essere pronti ed operativi per l’inizio della campagna vaccinale per gli80 del nostro grande territorio. Le somministrazioni partiranno l’8 febbraio. Al momento abbiamo oltre 10mila prenotazioni per gli80”. Lo afferma il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito. Attualmente iVaccinalionline attraverso il sistema regionale (http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it)5: Tivoli (Palazzo Cianti) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio Palestrina (Palaverde) prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio, Subiaco (Distretto) prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Asl vaccini Coronavirus, il sindaco di Santeramo scrive all'Asl: «Tempi certi per vaccini in Rsa» La Gazzetta del Mezzogiorno Emergenza Covid in Campania: perché il Tar ha bocciato l'accordo cliniche private-Regione

Il Tar della Campania ha di fatto bocciato l'accordo tra la Regione Campania e le cliniche private per l'utilizzo e il pagamento dei posti letto per l'emergenza Covid.

Vaccino ad amministratori Rsa, a Biella s'indaga per truffa

Ci sarebbero alcuni "furbetti" del vaccino tra le persone sottoposte alla somministrazione delle dosi anti-Covid a Biella, tra Rsa e ospedale. In questa prima fase, dove il vaccino è riservato a sanit ...

Il Tar della Campania ha di fatto bocciato l'accordo tra la Regione Campania e le cliniche private per l'utilizzo e il pagamento dei posti letto per l'emergenza Covid. Ci sarebbero alcuni "furbetti" del vaccino tra le persone sottoposte alla somministrazione delle dosi anti-Covid a Biella, tra Rsa e ospedale. In questa prima fase, dove il vaccino è riservato a sanit