Samsung taglia altri smartphone dagli aggiornamenti | la nuova lista

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) A breve, anchenon riceveranno più gli: ecco quali Come spesso accade, anche per il 2021sta pensando dire dalla propriadeglialcuni dei suoi modelli più datati. Nello specifico, il colosso sudcoreano è solito fornire continui update per la sicurezza, così da rendere l’intera esperienza d’uso L'articolo proviene da Inews.it.

infoitscienza : Samsung taglia il prezzo del Galaxy Z Flip, nuovi pieghevoli in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung taglia

Libero Tecnologia

Galaxy Z Flip: il prezzo giusto Anche per il Galaxy Z Flip il problema è soprattutto il prezzo: anche a 1.199 dollari lo Z Flip continua ad essere molto meno appetibile rispetto ad altri ......con stampe Pac ManEU 56 » Clicca qui per acquistare il completo con stampe Pac Man...a diversi formati adatti a tutti i modelli! » Clicca qui per acquistare cover Modelli Apple...Un taglio netto al listino e il Galaxy Z Flip costa 250 euro in meno: basterà a convincere gli utenti a comprarlo? Non è detto, ma Samsung è convinta che il futuro sia "foldable".Incredibile ma vero, già nel primo weekend di vendita del Samsung Galaxy S21 su Amazon registriamo la prima importante offerta ...