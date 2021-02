Juventus, John Terry e i complimenti alla difesa bianconera sui social (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nelle ultime ore John Terry sembra aver apprezzato la prestazione della difesa della Juventus contro l’Inter nella semifinale d’andata della Coppa Italia. L’ex difensore del Chelsea e della nazionale inglese, ora assistente di Dean Smith all’Aston Villa, è sempre molto attivo sui social e su Instagram in particolare dove nelle scorse ore ha commentato taggando anche i giocatori bianconeri e ha messo like ai post di Chiellini, Bonucci e De Ligt. Terry sembra quindi apprezzare la difesa e le idee difensive di Andrea Pirlo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nelle ultime oresembra aver apprezzato la prestazione delladellacontro l’Inter nella semifinale d’andata della Coppa Italia. L’ex difensore del Chelsea e della nazionale inglese, ora assistente di Dean Smith all’Aston Villa, è sempre molto attivo suie su Instagram in particolare dove nelle scorse ore ha commentato taggando anche i giocatori bianconeri e ha messo like ai post di Chiellini, Bonucci e De Ligt.sembra quindi apprezzare lae le idee difensive di Andrea Pirlo. SportFace.

sportface2016 : #Juventus John #Terry si complimenta con i difensori bianconeri dopo la vittoria sull'#Inter in #CoppaItalia - infoitsport : Juventus, John Terry mette ''like'' sui social: la reazione dei tifosi dell'Inter - zetoni2 : RT @Sabylz: JOHN ELKANN AVREBBE INTENZIONE DI METTERE IN VENDITA IL 30 PER CENTO DELLA JUVENTUS - Sabylz : JOHN ELKANN AVREBBE INTENZIONE DI METTERE IN VENDITA IL 30 PER CENTO DELLA JUVENTUS - SilvestriP : John Elkann avrebbe intenzione di mettere in vendita il 30% della Juventus #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli #Lazio… -