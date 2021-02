Istat | paniere inflazione 2021 | entrano mascherine | gel e monopattini

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ogni anno, l'rivede l'elenco dei prodotti che compongono ildi riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d'indagine e i pesi con i ...

Ultime Notizie dalla rete : Istat paniere

Anche ilsi adegua all'emergenza sanitaria e "ingloba" alcuni presidi sanitari diventati di uso quotidiano come mascherine e gel igienizzanti ma anche impastatrici, monopattini elettrici e scarpe ...ROMA " Nel 2021 cambia il. Tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, arrivano integratori alimentari, casco per veicoli a due ruote, ...3 Febbraio 2021 Reggio Calabria. Il talento dei writers per colorare le periferie 3 Febbraio 2021 Carceri. Corte dei Conti: carenza organici Polizia compromette sistema prevenzione 3 Febbraio 2021 Gia ...L'emergenza sanitaria impone una revisione dei prodotti di uso comune. Tra le novità l'impastatrice, il monopattino elettrico e le scarpe da trekking ...