Celli | ora a Capitale nuove funzioni e poteri

Roma – "150 anni fa Roma diventava Capitale d'Italia. Da allora la nostra citta' ne ha viste tante e ne ha passate tante. Splendore e decadenza; dittatura e liberazione; Giubilei; l'Assemblea Costituente e la firma dei Trattati di Roma; un'Olimpiade ospitata ed una negata; lotte per i diritti dei lavoratori e violenza politica." "Gli eventi epocali dei quali Roma Capitale e' stata il palcoscenico sono troppi per elencarli tutti. Eppure, Roma e' rimasta fedele a se' stessa: una citta' tanto ricca di bellezze quanto di contraddizioni." "Una citta' complessa, che purtroppo ancora attende i poteri speciali, che pure le spetterebbero. Per questo auspico che Roma torni al centro dell'azione del prossimo governo, indipendentemente dal suo colore e dalla sua composizione." "Roma ha bisogno di investimenti e di programmazione – a partire dalle ...

