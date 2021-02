Roma, controlli anti Covid nel weekend: persone senza mascherine e fuori dal proprio Comune. Chiusa anche una pizzeria (Di martedì 2 febbraio 2021) Continuano i controlli a tappeto dei Carabinieri del Gruppo di Roma per verificare il rispetto delle misure governative adottate per contenere la diffusione del Covid-19. 20 le persone sanzionate, 8 gli ordini di allontanamento redatti e una pizzeria Chiusa per 2 giorni: questo l’esito dei controlli eseguiti nel weekend appena trascorso. Roma, controlli a tappeto Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno sanzionato 20 persone, redatto 8 ordini di allontanamento e chiuso una pizzeria per 2 giorni: nello specifico, i militari hanno passato al setaccio la zona di piazza Vittorio Emanuele II sorprendendo 6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Continuano ia tappeto dei Carabinieri del Gruppo diper verificare il rispetto delle misure governative adottate per contenere la diffusione del-19. 20 lesanzionate, 8 gli ordini di allontanamento redatti e unaper 2 giorni: questo l’esito deieseguiti nelappena trascorso.a tappeto Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazionepiazza Dante hanno sanzionato 20, redatto 8 ordini di allontanamento e chiuso unaper 2 giorni: nello specifico, i militari hanno passato al setaccio la zona di piazza Vittorio Emanuele II sorprendendo 6 ...

