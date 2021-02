Giulia Salemi e Tommaso Zorzi litigano | “Falsa | mi hai usato Non ti parlerò più”

Leggi su biccy

(Di martedì 2 febbraio 2021) Niente da fare, il tempo non ha calmato, che ieri sera appena è finita la puntata del GF Vip si è avventato nuovamente su. Il concorrente del GF Vip dopo aver ricevuto la nomination dalla sua ex amica è sbottato. "Mia madre non avrebbe mai detto quello che ha detto la tua. Fossi stata in te non avrei detto 'mia madre mi ha detto che', sembra che mi nomini perché te l'ha detto lei. Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un'amicizia che non c'era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c'hai tenuto a me? No, al personaggio ai tenuto.