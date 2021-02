Una Vita, anticipazioni 2 febbraio: una romantica cena (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'amore sbocciato tra Susana e Armando sarà sotto la lente di ingrandimento nel corso dell'episodio di Una Vita di martedì 2 febbraio. Le anticipazioni della soap opera spagnola evidenziano, infatti, che la Seler continuerà ad eVitare il diplomatico e a declinare i suoi inviti dal momento che da quando ha saputo che è un uomo divorziato ha deciso di non frequentarlo, pur provando un sentimento nei suoi confronti. Per Susanna, fortemente devota ai dettami della Chiesa, il divorzio è un vero e proprio peccato e non può assolutamente frequentare un uomo che abbia infranto il sacro vincolo matrimoniale. Tuttavia, Armando non si arrenderà e, intuendo il motivo che sta allontanando da lui la sarta, deciderà di affrontare una volta per tutte l'argomento e spiegherà alla donna i veri motivi che hanno determinato il suo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'amore sbocciato tra Susana e Armando sarà sotto la lente di ingrandimento nel corso dell'episodio di Unadi martedì 2. Ledella soap opera spagnola evidenziano, infatti, che la Seler continuerà ad ere il diplomatico e a declinare i suoi inviti dal momento che da quando ha saputo che è un uomo divorziato ha deciso di non frequentarlo, pur provando un sentimento nei suoi confronti. Per Susanna, fortemente devota ai dettami della Chiesa, il divorzio è un vero e proprio peccato e non può assolutamente frequentare un uomo che abbia infranto il sacro vincolo matrimoniale. Tuttavia, Armando non si arrenderà e, intuendo il motivo che sta allontanando da lui la sarta, deciderà di affrontare una volta per tutte l'argomento e spiegherà alla donna i veri motivi che hanno determinato il suo ...

