The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, rivelato il periodo d’uscita? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un rivenditore austriaco svela quale potrebbe essere l’ipotetico periodo d’uscita del tanto atteso The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Acclamato da tutti gli amanti delle avventure di Link, Breath of the Wild, attualmente disponibile su Nintendo Switch e Wii U, é stato uno dei giochi più in vista e di successo del 2017 nel panorama Nintendo. I giocatori, dopo aver sconfitto la calamità Ganon, sono rimasti con in mano una promessa: riportare alla luce lo splendore di Hyrule insieme a Link e Zelda. Di questo nuovo ed atteso capitolo, avevamo già parlato l’anno scorso (clicca qui per visualizzare l’articolo), senza però avere novità. Nelle ultime ore pare sia stato rivelato il periodo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un rivenditore austriaco svela quale potrebbe essere l’ipoteticodel tanto atteso Theofof the2 Acclamato da tutti gli amanti delle avventure di Link,of the, attualmente disponibile su Nintendo Switch e Wii U, é stato uno dei giochi più in vista e di successo del 2017 nel panorama Nintendo. I giocatori, dopo aver sconfitto la calamità Ganon, sono rimasti con in mano una promessa: riportare alla luce lo splendore di Hyrule insieme a Link e. Di questo nuovo ed atteso capitolo, avevamo già parlato l’anno scorso (clicca qui per visualizzare l’articolo), senza però avere novità. Nelle ultime ore pare sia statoil...

