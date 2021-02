Muore a 51 anni Andrew Brooks, ricercatore che ha sviluppato il test salivare Covid-19 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Andrew Brooks, il ricercatore che ha guidato lo sviluppo del primo test salivare per Covid-19 approvato dall’americana Food and Drug Administration, è morto all’età di 51 anni. A riportare la notizia sono i media statunitensi, tra cui la Cnn. Il decesso è avvenuto il 23 gennaio. La sorella dello scienziato, Janet Green, ha confermato domenica alla Cnn che la causa della morte è stata un attacco cardiaco. “Una mente, uno scienziato straordinario, un padre straordinario ... un padre di famiglia straordinario”, così la famiglia ricorda il ricercatore della Rutgers University. Brooks era direttore operativo e dello sviluppo tecnologico presso RUCDR Infinite Biologics, il laboratorio che ha sviluppato il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021), ilche ha guidato lo sviluppo del primoper-19 approvato dall’americana Food and Drug Administration, è morto all’età di 51. A riportare la notizia sono i media statunitensi, tra cui la Cnn. Il decesso è avvenuto il 23 gennaio. La sorella dello scienziato, Janet Green, ha confermato domenica alla Cnn che la causa della morte è stata un attacco cardiaco. “Una mente, uno scienziato straordinario, un padre straordinario ... un padre di famiglia straordinario”, così la famiglia ricorda ildella Rutgers University.era direttore operativo e dello sviluppo tecnologico presso RUCDR Infinite Biologics, il laboratorio che hail ...

