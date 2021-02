GF Vip | la rabbia incontenibile di Balotelli | Alda D’Eusanio nella bufera

Leggi su chenews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) GF Vip, dopo la frase shock pronunciata daD’Euranio, l’ira di. Le sue parole fanno riflettere: la richiesta del calciatore Fonte foto: Facebook / FacebookTorna a fare discutere il Grande Fratello Vip. Questa volta, come abbiamo visto, per la frase shock pronunciata daa neanche a 24 ore dal suo ingressocasa più spiata d’Italia. Dal proverbio “l’ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza” è partita una discussione tra gli inquilini del bunker di Cinecittà e in risposta alla frase di Carotta “Pesce bianco, qua si pensa solo a mangiare”, l’opinionista è scivolata sulla N-Word, esclamando: “Perché vedi qualche ne*ro?”. Una frase che ha destato scalpore ed ha attivato molti utenti sul web, indignati, che hanno ...