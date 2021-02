ATP Cup 2021 | l’Italia debutta con l’Austria Berrettini sfida Thiem | possibile doppio decisivo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il febbraio di grande tennis australiano comincia con l’ATP Cup, competizione per le nazionali che vantano i migliori giocatori della classifica mondiale arrivata alla seconda edizione. E per la seconda volta tra le partecipanti c’è anche, meritevole del posto grazie a Matteo, magari bistrattato nel 2020 ma comunque numero 10 al mondo. L’urna di Melbourne ha assegnato agli azzurri guidati da Vincenzo Santopadre il girone C, giocandosi il primo posto e la conseguente qualificazione per le semifinali con Austria e Francia;, con Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori andranno questa notte all’assalto della nazionale guidata da Dominic. Ad aprire lo scontro tra Italia ed Austria sarà latra i numeri due nazionali, Fabio Fognini e ...

... che in Australia sarà già 1° febbraio; lo stesso accadrà per il torneo gemello al via sempre dalle parti della Rod Laver Arena (al momento di sola proprietà dell'). Sinner ko contro Djokovic (...Sugli obiettivi per il 2021L Italia pesca l Austria di Thiem e la Francia di Monfils 22/01/2021 A 09:00 'Gli obiettivi in teoria sono molto semplici: giocherò per provare a vincere tutti gli ...Il febbraio di grande tennis australiano comincia con l'ATP Cup 2021, competizione per le nazionali che vantano i migliori giocatori della classifica mondiale arrivata alla seconda edizione. E per la ...Sarà Fabio Fognini ad inaugurare l'avventura in ATP Cup 2021 dell'Italia. Il tennista ligure all'esordio dovrà affrontare, nel primo singolare, l'austriaco Dennis Novak. Una sfida sulla carta decisame ...