Medici di base pronti a vaccinare gli over 80: Ma la Regione Campania non ci convoca (Di domenica 31 gennaio 2021) "I Medici di Medicina generale sono i soli che possono dare capillarità alla vaccinazione, riuscendo inoltre a raggiungere anche quella parte di popolazione che ha grandi difficoltà nell'accesso alle strutture vaccinali. Siamo pronti a fare la nostra parte, e per questo è bene che al più presto la Regione convochi un tavolo per passare ad una fase operativa". Lo dichiara Luigi Sparano, segretario provinciale della Fimmg Napoli. "Siamo da sempre il punto di riferimento per le vaccinazioni – ricorda – possiamo e dobbiamo esserlo anche in questo contesto di crisi". Secondo Corrado Calamaro, segretario amministrativo della Fimmg Napoli, "sorge però la necessità di coordinare e integrare con le piattaforme regionali l'attività di ricognizione prima, di somministrazione poi, portata avanti dai Medici di

