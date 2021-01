Mamma e neonato morti durante il parto a Palermo: indaga procura (Di domenica 31 gennaio 2021) La procura di Palermo sta indagando sulla morte di una donna di 39 anni, Candida Giammona, e del suo bambino; la vittima era ricoverata per il parto nella clinica Candela e durante l’intervento era stata trasferita d’urgenza nell’ospedale Buccheri La Ferla, sempre a Palermo; il neonato invece era stato trasportato nell’ospedale Civico, riporta Repubblica Palermo. I familiari hanno presentato una denuncia. I magistrati hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche. La donna lascia il marito e una bambina di 2 anni. “La Clinica Candela, partecipando al dolore dei familiari della signora Candida Giammona per la tragedia che stanno vivendo - si legge in una nota dell’avvocato Massimo Cocilovo, consigliere d’amministrazione della casa di cura ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Ladistando sulla morte di una donna di 39 anni, Candida Giammona, e del suo bambino; la vittima era ricoverata per ilnella clinica Candela el’intervento era stata trasferita d’urgenza nell’ospedale Buccheri La Ferla, sempre a; ilinvece era stato trasportato nell’ospedale Civico, riporta Repubblica. I familiari hanno presentato una denuncia. I magistrati hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche. La donna lascia il marito e una bambina di 2 anni. “La Clinica Candela, partecipando al dolore dei familiari della signora Candida Giammona per la tragedia che stanno vivendo - si legge in una nota dell’avvocato Massimo Cocilovo, consigliere d’amministrazione della casa di cura ...

