Giulia De Lellis shock sul GFVip: “Mai più, un incubo” (Di domenica 31 gennaio 2021) Giulia De Lellis si è lasciata andare ad una confessione choc sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip La giovane romana continua il suo successo sui social. Giulia De Lellis è diventata famosa grazie a diventando a distanza di qualche anno una delle influencer più amate in Italia. Solo su Instagram, ad esempio, conta quasi cinque L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 31 gennaio 2021)Desi è lasciata andare ad una confessione choc sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip La giovane romana continua il suo successo sui social.Deè diventata famosa grazie a diventando a distanza di qualche anno una delle influencer più amate in Italia. Solo su Instagram, ad esempio, conta quasi cinque L'articolo proviene da Leggilo.org.

aljluu : Io ancora non mi spiego come Giulia de lellis sia arrivata a cinque milioni di followers... - Novella_2000 : Dopo Giulia De Lellis, un'altra ex di Uomini e Donne sostiene Giulia Salemi al #GFVip - zazoomblog : Giulia De Lellis contro il GF Vip: “è stato un incubo” poi svela un retroscena su Damante (FOTO) - #Giulia #Lellis… - infoitcultura : Giulia de Lellis lancia una stoccata a Signorini dopo l’incontro tra Gregoraci e Pretelli e fa benissimo - infoitcultura : Giulia De Lellis sulle dinamiche del GF: “Che tristezza, cose brutte e tristi! Lasciateli in pace” -