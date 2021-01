Covid in Campania, oggi 1.401 positivi e 10 morti: l'indice di contagio torna sopra l'8%, in crescita le terapie intensive (Di domenica 31 gennaio 2021) torna a crescere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.401 positivi su 17.094 tamponi effettuati, 35 in più di ieri con 251 tamponi in... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 gennaio 2021)a crescere la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.401su 17.094 tamponi effettuati, 35 in più di ieri con 251 tamponi in...

