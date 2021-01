Viaggi | staycation | il fascino di una fuga vicino casa

Leggi su panorama

(Di sabato 30 gennaio 2021) Fusione dei termini inglesi «stay» e «vacation» è un'evasione breve nella propria città o regione. Consente di spezzare la monotonia della routine, coccolarsi con i servizi di un albergo o di un resort, vivere esperienze esclusive senza violare i Dpcm. Con il vantaggio di risparmiare, grazie a pacchetti che combinano soggiorno, pasti, svariate sorprese. Secondo il New York Times è una delle tendenze dio più promettenti del 2021, mentre per la società di consulenza Deloitte rappresenta un ingrediente essenziale per favorire la ripartenza del turismo. In verità, non servono conferme e appoggi autorevoli per riconoscerne il potenziale: la «», fusione dei termini inglesi «stay» e «vacation», «vacanza non lontano da» per rimanere fedeli alla definizione che ne dà il dizionario Cambridge, è a prova di questi tempi ...