"Vedi Otto e Mezzo e pensi di essere su Marte". Minzolini umilia la Gruber: questa roba su La7? "Come al tempo dei bolscevichi" (Di sabato 30 gennaio 2021) Lilli Gruber è stata attaccata duramente da Augusto Minzolini, che non a caso non rientra mai tra i suoi ospiti. “Vedi Otto e Mezzo e pensi di essere sbarcato su Marte. E chi ha paura di volare per avere le stesse sensazioni può prendere la macchina del tempo e tornare a 100 anni fa al tempo dei bolscevichi. Ormai rasenta la parodia”, è stato il tweet al veleno dell'editorialista de Il Giornale. Chiaro il riferimento alla linea della trasmissione, sbilanciata verso il Pd, il M5s e soprattutto Giuseppe Conte, portato spesso in cielo dai vari ospiti. Non a caso uno di quelli che circola maggiormente a Otto e Mezzo è proprio Marco Travaglio, che ormai da mesi si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Lilliè stata attaccata duramente da Augusto, che non a caso non rientra mai tra i suoi ospiti. “disbarcato su. E chi ha paura di volare per avere le stesse sensazioni può prendere la macchina dele tornare a 100 anni fa aldei. Ormai rasenta la parodia”, è stato il tweet al veleno dell'editorialista de Il Giornale. Chiaro il riferimento alla linea della trasmissione, sbilanciata verso il Pd, il M5s e soprattutto Giuseppe Conte, portato spesso in cielo dai vari ospiti. Non a caso uno di quelli che circola maggiormente aè proprio Marco Travaglio, che ormai da mesi si ...

