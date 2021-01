Prada Cup, Luna Rossa batte 4-0 American Magic e vola in finale (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo i successi della prima giornata, Luna Rossa vince anche le altre due regate contro American Magic e vola in finale, dove affronterà Ineos Luna Rossa c’è e va in finale. Ad Auckland l’imbarcazione italiana vince anche Race 3 e Race 4 contro gli Americani di American Magic e conquista la finale della Prada Cup. Una semifinale perfetta, un 4-0 in appena due giorni che rialzano le probabilità di vittoria del team italiano. Per l’Italia si tratta della quinta finale della Prada Cup, fino a pochi anni fa denominata Vuitton Cup. La prima ad arrivare in finale fu il Moro, nel 1992, e ... Leggi su zon (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo i successi della prima giornata,vince anche le altre due regate controin, dove affronterà Ineosc’è e va in. Ad Auckland l’imbarcazione italiana vince anche Race 3 e Race 4 contro glii die conquista ladellaCup. Una semiperfetta, un 4-0 in appena due giorni che rialzano le probabilità di vittoria del team italiano. Per l’Italia si tratta della quintadellaCup, fino a pochi anni fa denominata Vuitton Cup. La prima ad arrivare infu il Moro, nel 1992, e ...

