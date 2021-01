La Figc sul caso Suarez | «Chiesti atti a settembre | ma per Cantone c’è segreto istruttorio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 gennaio 2021) Lainterviene nel. Con una nota ufficiale, la Federcalcio dichiara di aver chiesto da, in via formale, che le fossero trasmessi glirelativi all’indagine. Ma che il procuratoresi è riservato di farlo per il. Di seguito la nota: In relazione alle notizie di stampa in ordine alle iniziative assunte dalla Procura Federale con riferimento all’indagine della Procura della Repubblica di Perugia sul, si precisa che il Procuratore Federale, sin dalscorso, ha formalmente richiesto la trasmissione deglial Procuratore della Repubblica di Perugia per le esigenze del procedimento disciplinare sportivo. Il ...