Epic Games eletto da un sondaggio come brand videoludico più popolare al mondo, Nintendo in seconda posizione (Di sabato 30 gennaio 2021) La testata inglese BusinessFinancing, dedicata al mondo della finanza, ha recentemente condotto un sondaggio in tutto il mondo, per determinare le tendenze e la fama dei brand più famosi. Fra questi, c'era ovviamente anche un'inchiesta sul mondo del gaming e, dopo aver chiesto l'opinione degli abitanti di oltre 190 stati, il risultato è stato quasi unanime: ben 141 nazioni hanno eletto Epic Games come il brand videoludico più popolare. Sicuramente, il merito di questa vittoria è da accreditare all'immensa popolarità del loro prodotto di punta, Fortnite, ormai più di un semplice titolo multigiocatore, ma una vera e propria icona pop vivente.

Dopo essere stato spinto dai tuoi amici, hai iniziato giocare anche tu a Fortnite sulla tua PS4 . Il Battle Royale di Epic Games ti sembra molto divertente ma ti capita di subire sonore sconfitte perché ogni volta che provi a sparare agli avversari non riesci ad avere la fermezza e la precisione necessarie per ...

Epic Games Store supera i 160 milioni di utenti

Sin dal suo lancio nel 2018, la piattaforma proprietaria di Epic Games , Epic Games Store , ha visto crescere a dismisura il numero di utenti, in larga parte grazie sicuramente alle varie esclusività (temporali e non) di titoli AAA, vedasi Metro Exodus per il ...

Attraverso un sondaggio di BusinessFinancing.co.uk, Epic Games è risultato come brand videoludico più popolare al mondo, con un distacco netto dal secondo posto, occupato da Nintendo.

Fortnite: la trama del battle royale è come quella di Dark per un’ipotesi

La trama di Fortnite, battle royale di Epic Games, è come quella di Dark, la serie sui viaggi nel tempo di Netflix. Ecco l'ipotesi del momento.. C'è un'ipotesi che sta prendendo sempre ...

