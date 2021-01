Covid-19, Italia quasi tutta gialla, Galli: “Non è tana liberi tutti. L’equilibrio è precario” (Di sabato 30 gennaio 2021) L'ampliamento della zona gialla nel nostro Paese, che da lunedì riguarderà la maggioranza delle Regioni, "non deve farci dimenticare che siamo in una situazione di assoluta precarietà per quanto riguarda la pandemia, siamo sospesi". E se vogliamo evitare problemi "il cambio di colore non può e non deve essere 'tana libera tutti'. Stiamo andando meglio, ma non tanto meglio da accantonare la prudenza: serve essere molto cauti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021) L'ampliamento della zonanel nostro Paese, che da lunedì riguarderà la maggioranza delle Regioni, "non deve farci dimenticare che siamo in una situazione di assoluta precarietà per quanto riguarda la pandemia, siamo sospesi". E se vogliamo evitare problemi "il cambio di colore non può e non deve essere 'libera'. Stiamo andando meglio, ma non tanto meglio da accantonare la prudenza: serve essere molto cauti". L'articolo .

