Agamben, dal lockdown alla torre sul Neckar (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel 1971 Peter Weiss scrisse un dramma in due atti intitolato Hölderlin: né documentario, né storico, quel testo è piuttosto un commento personale del grande drammaturgo tedesco agli scritti del poeta svevo, un «dramma sul presente, straniato solo trasferendolo in un’epoca passata». Weiss intendeva liberare Hölderlin dall’immagine stereotipata che lo vuole lontano dalla realtà, immerso nel sogno della bellezza classica e nella speranza di una sua utopica restaurazione. Sulla scorta di evidenti suggestioni lukácsiane, Weiss fa dunque di Hölderlin un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel 1971 Peter Weiss scrisse un dramma in due atti intitolato Hölderlin: né documentario, né storico, quel testo è piuttosto un commento personale del grande drammaturgo tedesco agli scritti del poeta svevo, un «dramma sul presente, straniato solo trasferendolo in un’epoca passata». Weiss intendeva liberare Hölderlin dall’immagine stereotipata che lo vuole lontano drealtà, immerso nel sogno della bellezza classica e nella speranza di una sua utopica restaurazione. Sulla scorta di evidenti suggestioni lukácsiane, Weiss fa dunque di Hölderlin un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

eziobram : Il criterio fissato dal governo per determinare il colore della nostra vita è 50 casi su 100.000 per settimana. Dal… - nedostajemivisk : Di che colore è la notte? Il criterio fissato dal governo per determinare il colore della nostra vita è 50 casi su… - nonnaesse : @desnos_bob @CommozioniA @DBking85 @BrindusaB1 @marilovesgr33n @Lespressionista @BiancoCritico @MissTiptree… - desnos_bob : @CommozioniA @nonnaesse @DBking85 @BrindusaB1 @marilovesgr33n @Lespressionista @BiancoCritico @MissTiptree… - paolomossetti : Gli assaltatori di Capitol Hill difendono un'idea etno-nazionalista, interclassista, individualista e al tempo stes… -

Ultime Notizie dalla rete : Agamben dal L'emergenza apre ogni decennio, e spegne il dissenso

... quella utilizzata da un maestro come Giorgio Agamben, uno dei pochi intellettuali che, in una ... in cui il politico è controllato in ogni suo aspetto dal potere tecnologico e finanziario, concentrato ...

Premio Nonino posticipato a sabato 29 gennaio 2022

... Suad Amiry architetto e scrittrice palestinese e Giorgio Agamben filosofo e scrittore. Il 30 ... la Famiglia Nonino insieme ai giurati e ad alcuni già premi Nonino diffonderà dal sito del Premio e ...

Da Nonino un 'brindisi' in video con giuria e già premiati Agenzia ANSA Agamben, dal lockdown alla torre sul Neckar

Cybersecurity: cinque consigli dal Wef di Davos Sezione Rubriche Sezione Rubriche Ultimi Commenti Renzi, ovvero il pokerista spregiudicato La pandemia mette a nudo il capitalismo amorale Superare le ...

Da Nonino un 'brindisi' in video con giuria e già premiati

Un brindisi ideale in "spirito Nonino, sia pure da lontano", ma "con gioia e amicizia", è il motivo ispiratore del video messaggio che la famiglia dei distillatori friulani Nonino, inventori dell'omon ...

... quella utilizzata da un maestro come Giorgio, uno dei pochi intellettuali che, in una ... in cui il politico è controllato in ogni suo aspettopotere tecnologico e finanziario, concentrato ...... Suad Amiry architetto e scrittrice palestinese e Giorgiofilosofo e scrittore. Il 30 ... la Famiglia Nonino insieme ai giurati e ad alcuni già premi Nonino diffonderàsito del Premio e ...Cybersecurity: cinque consigli dal Wef di Davos Sezione Rubriche Sezione Rubriche Ultimi Commenti Renzi, ovvero il pokerista spregiudicato La pandemia mette a nudo il capitalismo amorale Superare le ...Un brindisi ideale in "spirito Nonino, sia pure da lontano", ma "con gioia e amicizia", è il motivo ispiratore del video messaggio che la famiglia dei distillatori friulani Nonino, inventori dell'omon ...