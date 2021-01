Olimpiadi Tokyo 2020 | primo ministro giapponese | “Determinati a svolgerle”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Siamoa far svolgere quest’anno ledi”. Lo conferma Yoshihide Suga,in un intervento online al Forum di Davos, spiegando che il loro svolgimento “sarà la testimonianza di una umanità che prevale sulla pandemia”. Suga ha ribadito l’impegno alla massima sicurezza e alla collaborazione internazionale. “Sono allo studio tutte le contromisure” per impedire la diffusione del contagio da coronavirus, con “le autorità comunali die il Comitato organizzatore in stretta collaborazione” per valutare le misure anti-contagio. SportFace.