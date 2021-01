Matteo Renzi vola in Arabia dal principe. Il suo discorso (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “È un grande piacere e un grande onore essere qui con il grande principe Mohammed bin Salman“. E poi: “Ci sono le condizioni affinché l’Arabia possa diventare il luogo per un nuovo Rinascimento”. Queste le parole di Matteo Renzi davanti al principe ereditario saudita, durante un confronto organizzato dal “FII”, think tank del fondo sovrano saudita. Rievocando come il Rinascimento sia nato a Firenze proprio dopo “la peste, una pandemia”, Renzi – che ha ricordato essere stato il sindaco del capoluogo toscano – ha sottolineato il ruolo chiave svolto in quell’epoca “dalle città, non dai Paesi”, alludendo al piano per Riad di Mohammed bin Salman, che punta sulla capitale per guidare la trasformazione economica del Paese. Renzi ha spiegato al ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “È un grande piacere e un grande onore essere qui con il grandeMohammed bin Salman“. E poi: “Ci sono le condizioni affinché l’possa diventare il luogo per un nuovo Rinascimento”. Queste le parole didavanti alereditario saudita, durante un confronto organizzato dal “FII”, think tank del fondo sovrano saudita. Rievocando come il Rinascimento sia nato a Firenze proprio dopo “la peste, una pandemia”,– che ha ricordato essere stato il sindaco del capoluogo toscano – ha sottolineato il ruolo chiave svolto in quell’epoca “dalle città, non dai Paesi”, alludendo al piano per Riad di Mohammed bin Salman, che punta sulla capitale per guidare la trasformazione economica del Paese.ha spiegato al ...

