LIVE Sinner-Krajinovic 0-0, Esibizione in DIRETTA: l’azzurro sogna ad Adelaide ma Nole non gioca! In campo il connazionale serbo (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.43 Un gran peccato insomma non poter assistere alla sfida tra l’azzurro e il #1 al mondo. 03.41 Come riportato da Luca Fiorino sui proprio canali social, Novak Djokovic pare non essere sceso in campo per vesciche alla mano destra. 03.40 Al via il riscaldamento. 03.38 Tennisti in campo! Non c’è il #1 al mondo: adesso bisognerà capire di più sulle motivazioni. 03.36 Intanto ci dovrebbe essere un cambio di programma: non dovrebbe scendere in campo Novak Djokovic bensì Filip Krajnovic. 03.34 Tanto pubblico presente ad Adelaide quest’oggi. 03.31 Sembra esserci un po’ di ritardo per l’inizio della sfida programmato per le 03.30. 03.28 Altro torneo da rispettare e difendere però è anche l’ATP Cup: perché per quanto riguarda i ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.43 Un gran peccato insomma non poter assistere alla sfida trae il #1 al mondo. 03.41 Come riportato da Luca Fiorino sui proprio canali social, Novak Djokovic pare non essere sceso inper vesciche alla mano destra. 03.40 Al via il riscaldamento. 03.38 Tennisti in! Non c’è il #1 al mondo: adesso bisognerà capire di più sulle motivazioni. 03.36 Intanto ci dovrebbe essere un cambio di programma: non dovrebbe scendere inNovak Djokovic bensì Filip Krajnovic. 03.34 Tanto pubblico presente adquest’oggi. 03.31 Sembra esserci un po’ di ritardo per l’inizio della sfida programmato per le 03.30. 03.28 Altro torneo da rispettare e difendere però è anche l’ATP Cup: perché per quanto riguarda i ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.24 Nell'altro torneo invece, spiccano le presenze di Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov oltre al grande ritorno di Nick Kyrgios che non gioca un match ATP da ...

"Sarà un anno nuovo", si avvicina il ritorno in campo di Nick Kyrgios

La quarantena infinita. Nick Kyrgios, ormai fuori dal mondo del tennis da quasi un anno, ha trascorso diversi mesi nella sua casa di Canberra, al fianco dei suoi famigliari. Nick Kyrgios, come rivelat ...

