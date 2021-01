Ivan Scalfarotto via Twitter su Renzi e Arabia Saudita | quel paese in cui nel migliore dei casi sarebbe in carcere perché gay

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Della questione diinche definisce il«luogo ideale per un nuovo Rinascimento» e che esprime ammirazione per il principe Mohammad bin Salman se ne parla senza sosta da ieri.prende, parte, dice ciò che vuole per questioni di interesse e torna. Il risultato è che abbiamo unche – quando era politico – sosteneva i diritti civili e unlo confeere – che elogia la grandezza di unin cui essere omosessuali comporta ancora punizioni come il, la tortura e la pena di morte. Come può mai essere definito candidato a un nuovo Rinascimento? LEGGI ANCHE >>> Il tentativo sui social di paragonare il video dia ...

La7tv : #omnibus @ivanscalfarotto (#IV) sul perché delle sue dimissioni: 'E' una fase delicata, occasione unica per disegna… - ClemensDaniela : RT @giornalettismo: Il renziano e apertamente omosessuale #scalfarotto ha commentato quanto detto dal leader di #ItaliaViva sull'#ArabiaSau… - globalistIT : Il giornalista @albertoinfelise ha fatto a Ivan Scalfarotto una domanda precisa: la sua risposta è da mettersi le m… - giornalettismo : Il renziano e apertamente omosessuale #scalfarotto ha commentato quanto detto dal leader di #ItaliaViva sull'… - AngelaCavelli : RT @mariamacina: Ieri sera a DrittoeRovescio uno spettacolo indecoroso. Mastella, senza che ce ne fosse motivo, è stato un bifolco verso Iv… -

Ultime Notizie dalla rete : Ivan Scalfarotto

Teresa Bellanova, come Elena Bonetti e, in nome delle proprie idee ha rinunciato alla poltrona. Vediamo con grande preoccupazione il fatto che siamo, dopo la Corea, il Paese in cui i ...Se, ex sottosegretario di Stato al Ministero degli Esteri da poco dimissionario, avesse cercato di mettere piede in Arabia Saudita, secondo la legge in vigore nel paese indicato da Renzi ...E Matteo Renzi quelle cose le pensava davvero? Che un paese che fustiga i gay, umilia le donne e uccide i dissidenti sia il centro per un 'Nuovo Rinascimento'?E Matteo Renzi quelle cose le pensava davvero? Che un paese che fustiga i gay, umilia le donne e uccide i dissidenti sia il centro per un 'Nuovo Rinascimento'?