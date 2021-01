Il post Facebook di Alessandro Di Battista è la prima vittoria di Renzi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nessun veto, nessun voto. La dichiarazione post-Consultazioni di Vito Crimi ha spaccato (ancora una volta) il Movimento 5 Stelle. I pentastellati, infatti, hanno aperto (di nuovo) a un esecutivo (con Conte, ma non è detto) con le stesse forze di maggioranza che hanno sostenuto il Conte-2: loro, il Partito Democratico, LeU e Italia Viva. Insomma, una conferma dello status pre-crisi. Come se nulla fosse successo. E questo ha provocato la reazione, in primis, di Alessandro Di Battista su Facebook. Ma lui (non eletto, quindi parla solo a titolo di pentastellato di vecchia data) non è il solo ad aver consegnato ai social il proprio sfogo. LEGGI ANCHE > Ricordate quando Di Battista su Facebook esaltava Trump e definiva Obama «golpista»? «Tornare a sedersi con Renzi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nessun veto, nessun voto. La dichiarazione-Consultazioni di Vito Crimi ha spaccato (ancora una volta) il Movimento 5 Stelle. I pentastellati, infatti, hanno aperto (di nuovo) a un esecutivo (con Conte, ma non è detto) con le stesse forze di maggioranza che hanno sostenuto il Conte-2: loro, il Partito Democratico, LeU e Italia Viva. Insomma, una conferma dello status pre-crisi. Come se nulla fosse successo. E questo ha provocato la reazione, in primis, diDisu. Ma lui (non eletto, quindi parla solo a titolo di pentastellato di vecchia data) non è il solo ad aver consegnato ai social il proprio sfogo. LEGGI ANCHE > Ricordate quando Disuesaltava Trump e definiva Obama «golpista»? «Tornare a sedersi con...

Lo scrive, su Facebook, Alessandro Di Battista, esponente M5s. Nel post Di Battista ricorda che 'il 12 gennaio scorso condivisi la linea presa dai principali esponenti del Movimento 5 Stelle e ...

Governo, le ultime notizie sulla crisi nel terzo giorno di consultazioni

«Quello annunciato è un repentino cambio di linea -ha spiegato in un post su Facebook -, i due governo formati dal 2018 hanno visto centrale il voto dei nostri iscritti. E anche in questo caso è ...

Facebook, prime "sentenze" dell'Oversight Board: "Quei post non andavano cancellati" la Repubblica "Santelli? Evvai una mafiosa in meno..." E per la prof ora finisce male

È stata sospesa per 6 mesi dal servizio la prof che dopo la morte della governatrice della Calabria, Jole Santelli, aveva esultato su Facebook postando la frase: “Evvai!!! Una Mafiosa in meno!!!!”. In ...

Di Battista minaccia la scissione

“Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi con Renzi significa commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di u ...

Lo scrive, su Facebook, Alessandro Di Battista, esponente M5s. Nel post Di Battista ricorda che 'il 12 gennaio scorso condivisi la linea presa dai principali esponenti del Movimento 5 Stelle e ...

«Quello annunciato è un repentino cambio di linea -ha spiegato in un post su Facebook -, i due governo formati dal 2018 hanno visto centrale il voto dei nostri iscritti. E anche in questo caso è ...

È stata sospesa per 6 mesi dal servizio la prof che dopo la morte della governatrice della Calabria, Jole Santelli, aveva esultato su Facebook postando la frase: "Evvai!!! Una Mafiosa in meno!!!!". In ...

"Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi con Renzi significa commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di u ...