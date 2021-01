Il braccio di ferro Gattuso De Laurentiis ha una data di ‘scadenza’

Leggi su serieanews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La vittoria con lo Spezia non cancella l’ipotesi esonero perdicon Decon possibile svolta imminente Un primo tempo senza macchia, una ripresa da dimenticare con il rischio di un’incredibile rimonta. Napoli-Spezia non ha scacciato via le ombre sulla squadra di. Ombre che aleggiano anche sul futuro del tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.