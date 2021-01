“Addio Raffaele” Esercito in lutto | morto sulla strada a 33 anni Fatale lo schianto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si chiamavaSmaldone ed era un capitano dell’la vittima dell’incidentele avvenuto all’altezza dello svincolo di via Salariatangenziale, A Roma. Il militare, 33, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Pertini ma i tentativi di soccorso sono stati vani. I medici hanno provato a salvargli la vita, ma si sono dovuti arrendere e dopo diverse ore hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Non è ancora nota la dinamica dell’incidente, la polizia Locale ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il 33enne è deceduto in seguito ad un incidente con la sua moto, una Yamaha Mt 850. Trentatre, nato a Bari, l’ufficiale lavorava a Viterbo e viveva con la compagna a Roma, dove risultava domiciliato. ...