Firenze | videosorveglianza | altre 190 telecamere installate nel corso del 2020 in città

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lesono statenelle zone maggiormente sensibili della, tenendo conto sia delle priorità concordate con la prefettura in sede di Cosp che delle segnalazioni dei presidenti di Quartiere e dei cittadini ha detto il sindaco

Firenze, 28 gennaio 2021 - Firenze è sempre più sicura e anche nel 2020 sono proseguite senza sosta le installazioni delle telecamere di videosorveglianza per migliorare il controllo del territorio si ...