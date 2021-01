Calciomercato Serie A LIVE | tutte le notizie e le trattative di giornata

(Di mercoledì 27 gennaio 2021): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA MERCOLEDI’ 27 GENNAIO Benevento, il d.s. Foggia: «Puntiamo molto su Gaich. E su Llorente…» (CLICCA QUI) UFFICIALE Arsenal, dal Real Madrid arriva Odegaard (CLICCA QUI) Mandragora al Torino: ecco la richiesta della Juve per il centrocampista (CLICCA QUI) Genoa, per l’attacco c’è Niang: accordo ad un passo con il Rennes (CLICCA QUI) Crotone, Ferrero convince Bonazzoli: il retroscena di mercato (CLICCA QUI) UFFICIALE Kokorin è un nuovo giocatore della Fiorentina (CLICCA QUI) TUTTI I TRASFERIMENTIA: GUARDA IL TABELLONE DELMARTEDI’ 26 GENNAIO UFFICIALE – Gomez è del Siviglia: l’annuncio del club (CLICCA ...

Pablo Rodriguez è l’uomo del momento. Il talento classe 2001 proveniente dalle giovanili del Real Madrid continua a stupire tutti con una media gol spaziale. Le sue due reti, realizzate in 48 minuti c ...Cremonese, nuovo affare col Milan: Olzer dopo Colombo Giacomo Olzer () Un altro innesto della linea verde per Pecchia, con il Ds Braida che potrebbe comunque non ferma ...