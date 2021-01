GdS – Stipendi da pagare, l’Inter rassicura: “Onoreremo gli obblighi” (Di martedì 26 gennaio 2021) l’Inter rassicura sugli Stipendi da pagare Il no al rinvio delle scadenze arrivato ieri nella FIGC costringerà i club a pagare gli Stipendi dei propri tesserati entro le date prestabilite. Tra le società in difficoltà c’è anche l’Inter che però, tramite la Gazzetta dello Sport, fa sapere che onorerà gli impegni entro i tempi previsti dal regolamento per quanto riguarda le mensilità di novembre e dicembre. “dopo il no della Figc all’ipotesi di concedere una proroga al pagamento degli Stipendi, l’Inter conferma che rispetterà la scadenza del 16 febbraio. «Onoreremo gli obblighi entro i termini previsti», fa sapere il management nerazzurro” si legge sul quotidiano sportivo. Sempre la rosea fa il ... Leggi su intermagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)suglidaIl no al rinvio delle scadenze arrivato ieri nella FIGC costringerà i club aglidei propri tesserati entro le date prestabilite. Tra le società in difficoltà c’è ancheche però, tramite la Gazzetta dello Sport, fa sapere che onorerà gli impegni entro i tempi previsti dal regolamento per quanto riguarda le mensilità di novembre e dicembre. “dopo il no della Figc all’ipotesi di concedere una proroga al pagamento degliconferma che rispetterà la scadenza del 16 febbraio. «glientro i termini previsti», fa sapere il management nerazzurro” si legge sul quotidiano sportivo. Sempre la rosea fa il ...

Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo l’annuncio della Figc, l’ Inter ha fatto sapere che rispetterà la scadenza del 16 febbraio per onorare gli obblighi entro i termini previsti. Il tema non è q ...

GdS - Jiangsu, Suning riduce gli ingaggi: gli stranieri non si presentano alla ripresa

VIDEO - AMARCORD INTER- 25/01/1998: RECOBA ALLA MARADONA, IL GOL DEL CHINO ALL'EMPOLI FA IL GIRO DEL MONDO Ancora problemi in casa Suning, dove Zhang senior si ritrova a fronteggiare le difficoltà sor ...

