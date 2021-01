BMW - 320e e 520e | ibride plug-in d' ingresso gamma

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La BMW ha presentato le nuove versioni-in entry-level della Serie 3 e della Serie 5: si tratta dellae della, che verranno offerte con carrozzeria berlina o Touring, ossia station wagon. Le vetture si inseriscono in unache, a partire da marzo, conterà un totale di 15 modelli Phev. Powertrain ibrido da 204 CV. Le nuove versioni sono caratterizzate da un powertrain composto da un 2.0 quattro cilindri a benzina da 163 CV abbinato a un cambio automatico Steptronic a otto rapporti. La parte elettrica, invece, è costituita da un'unità da 113 CV sulla, che scendono a 109 CV nel caso della. In entrambi i casi la batteria è da 12 kWh e, secondo i dati dichiarati, garantisce un'autonomia in elettrico fino a 54 km sulla Serie 3 e fino a 51 ...