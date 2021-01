Regionali Calabria | dai sostenitori di Tansi ‘no’ alla candidatura di de Magistris

Leggi su dire

(Di lunedì 25 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – I sostenitori della candidatura di Carlo Tansi, fondatore di Tesoro Calabria, a presidente della Regione Calabria non sono d’accordo ad un passo indietro del loro leader per far candidare in alternativa Luigi de Magistris, attuale sindaco di Napoli. Il sondaggio, aperto a tutti e non solo ai follower della pagina, poneva il seguente quesito: “Siete d’accordo che Tansi faccia un passo indietro per far candidare de Magistris a presidente della regione Calabria?”. In totale hanno partecipato 848 utenti. I “non sono d’accordo” sono stati 454; 297 i “sono d’accordo”; 82 i “neutrali”; in 15 si sono dichiarati “indecisi”.