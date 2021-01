Il condimento migliore al mondo è il Ketchup | lo dice la scienza

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Questa notizia farà rabbrividire i gourmet eppure il miglioralsembra essere proprio lui, il, ecco il perché. Abbiamo sempre sentito dire che ilfa male alla salute e che bisognerebbe mangiarlo raramente, eppure lascaglia una lancia a favore di questa salsa e la dichiara ilperfetto, in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

gyn_lemon : RT @TURCO10ACM: @gyn_lemon Immagino .. Ho visto pasta rummo, la migliore,senza capire il condimento (forse funghi) Sei mezza napoletana mi… - TURCO10ACM : @gyn_lemon Immagino .. Ho visto pasta rummo, la migliore,senza capire il condimento (forse funghi) Sei mezza napole… -

Ultime Notizie dalla rete : condimento migliore

CheDonna.it

ALIMENTAZIONEOrmai è considerata la dieta migliore del mondo, tanto che dieci anni fa, il 16 novembre 2010, l'Unesco l'ha iscritta nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale. I medici, ...Buone notizie per Destro che si è allenato assieme ai compagni. Tra condimenti atletici e programma specifico per i portieri, un altro passo in direzione della rifinitura di sabato prima del trasferim ...