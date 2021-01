Con tutto il cuore: Vincenzo Salemme gira a Napoli (Di lunedì 25 gennaio 2021) A dimostrazione che il cinema reagisce all’attuale pandemia, oggi 25 gennaio si sono aperti diversi set. Vi abbiamo parlato in un articolo pubblicato oggi del set di The Christmas Show, con Raul Bova e Ornella Muti che da oggi si gira a lecce. Oggi sono iniziate a Napoli le riprese di CON tutto IL cuore, il nuovo film di Vincenzo Salemme. Da chi è composto il cast? Il film vede come protagonisti principali Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio, con la partecipazione di Maurizio Casagrande. Fanno parte del cast anche Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Gino Rivieccio, Marcello Romolo. La trama L’opera è tratta dall’opera teatrale ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) A dimostrazione che il cinema reagisce all’attuale pandemia, oggi 25 gennaio si sono aperti diversi set. Vi abbiamo parlato in un articolo pubblicato oggi del set di The Christmas Show, con Raul Bova e Ornella Muti che da oggi sia lecce. Oggi sono iniziate ale riprese di CONIL, il nuovo film di. Da chi è composto il cast? Il film vede come protagonisti principali, Serena Autieri, Cristina Donadio, con la partecipazione di Maurizio Casagrande. Fanno parte del cast anche Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria,Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Gino Rivieccio, Marcello Romolo. La trama L’opera è tratta dall’opera teatrale ...

marcotravaglio : VOMITO, ERGO SUM A chi non si capacita che questo centrodestra, con tutto quel che ha fatto e ha detto, sia in cima… - fattoquotidiano : Ad accorgersi che i dati dei malati Covid della Lombardia erano sbagliati è stata una giovane sindaca con la passio… - matteosalvinimi : #Salvini: Non andrei mai al governo con chi ha smontato i #decretisicurezza, con chi pensa di cancellare #quota100… - ve10ve : RT @anamoRacsecnarF: Se pensate che con le #dimissioni di Conte si tornerà alla normalità,senza mascherina,con ristoranti,cinema e teatro… - Iosonoquaok : @Gnafaccio2 @Papaverargemo Puoi utilizzare per il lavaggio normale però tu prima di asciugati sciaquati con quella… -