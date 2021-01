Vaccino Covid in Italia, Sileri: "Slittano over 80". Pfizer: forniture tornano a regime (Di domenica 24 gennaio 2021) I ritardi nelle consegne di Pfizer e AstraZeneca costringono il Governo a rivede il piano vaccini anti Covid . Il premier Giuseppe Conte annuncia azioni legali e anche la Ue ora sembra intenzionata ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) I ritardi nelle consegne die AstraZeneca costringono il Gno a rivede il piano vaccini anti. Il premier Giuseppe Conte annuncia azioni legali e anche la Ue ora sembra intenzionata ...

L’avvertimento arriva direttamente dalla Gran Bretagna, precisamente dal professor Jonathan Van Tam, consulente del governo del Regno Unito e vice capo della Sanità inglese. Covid-19, attenzione: c’è ...

L'Italia in crisi fa causa alle aziende

L’Unione non fa la forza: l’Europa si è mossa compatta alla ricerca dei vaccini anti Covid, ma è stata lenta. Ha ottenuto forse prezzi migliori, ora le dosi stanno ...

