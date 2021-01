Spegnere la videocamera nelle riunioni online riduce l'inquinamento (Di domenica 24 gennaio 2021) Uno studio ha analizzato l'impatto sull'ambiente delle nostre attività online: meglio limitare l'uso dei video e dello streaming Non sentitevi in colpa se in smart working nascondete il pigiama dietro una webcam spenta: sappiate che state aiutando il pianeta. Secondo uno studio realizzato dai ricercatori del Purdue Climate Change Research Center, un'ora di videochiamata su Zoom o di streaming di Netflix … Leggi su it.mashable (Di domenica 24 gennaio 2021) Uno studio ha analizzato l'impatto sull'ambiente delle nostre attività: meglio limitare l'uso dei video e dello streaming Non sentitevi in colpa se in smart working nascondete il pigiama dietro una webcam spenta: sappiate che state aiutando il pianeta. Secondo uno studio realizzato dai ricercatori del Purdue Climate Change Research Center, un'ora di videochiamata su Zoom o di streaming di Netflix …

In questi ultimi mesi le attività online sono aumentate molto e questo ha avuto un impatto notevole sull’ambiente.

Sei sicuro che la webcam sia spenta e che nessuno da remoto ne stia intercettando le immagini? Con pochissimi euro il problema può essere risolto.

