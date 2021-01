Sei positivi, allenamenti vietati e... Come Washington ha superato l'incubo Covid (Di domenica 24 gennaio 2021) Sembrava quasi tutto normale, ieri al centro di allenamento di Washington. Giocatori al lavoro in campo, persino due facce nuove, Alex Len e Jordan Bell, a cui dare il benvenuto. Una partita da ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 gennaio 2021) Sembrava quasi tutto normale, ieri al centro di allenamento di. Giocatori al lavoro in campo, persino due facce nuove, Alex Len e Jordan Bell, a cui dare il benvenuto. Una partita da ...

cristalaltea : RT @maxhorses1: @Gabriele_fisico @AngeloCiocca Non hai capito un cazzo: la Lombardia mandava i dati complessivi dei tamponi positivi, spac… - YRetlaw : RT @maxhorses1: @Gabriele_fisico @AngeloCiocca Non hai capito un cazzo: la Lombardia mandava i dati complessivi dei tamponi positivi, spac… - AngeloCiocca : RT @maxhorses1: @Gabriele_fisico @AngeloCiocca Non hai capito un cazzo: la Lombardia mandava i dati complessivi dei tamponi positivi, spac… - infoitinterno : Coronavirus: 526 nuovi positivi, età media 47 anni. Sei decessi - novedafirenze : Coronavirus: 526 nuovi positivi con sei decessi -