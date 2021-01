Sci di fondo, skiathlon femminile Lahti 2021: trionfa Johaug, tripletta Norvegia (Di sabato 23 gennaio 2021) La gara di skiathlon femminile di Lahti 2021, valida per la Coppa del Mondo si sci di fondo, si conclude con la vittoria della norvegese Therese Johaug, che si conferma tra le più forti in circolazione in questa specialità e taglia il traguardo con 28.1 secondi di vantaggio sul secondo posto. Sul podio altre due norvegesi, ovvero Helene Marie Fossesholm e Heidi Weng. Ebba Andersson e Jessie Diggins completano la Top 5. Nessuna atleta azzurra era al via quest’oggi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) La gara didi, valida per la Coppa del Mondo si sci di, si conclude con la vittoria della norvegese Therese, che si conferma tra le più forti in circolazione in questa specialità e taglia il traguardo con 28.1 secondi di vantaggio sul secondo posto. Sul podio altre due norvegesi, ovvero Helene Marie Fossesholm e Heidi Weng. Ebba Andersson e Jessie Diggins completano la Top 5. Nessuna atleta azzurra era al via quest’oggi. SportFace.

